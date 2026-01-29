"Yo me pongo a llorar": Traición de Camila Nash a Milo González deja en shock a El Internado React

29 en. 2026 - 23:29 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke reaccionó al inesperado voto de Camila Nash contra Milo González durante la Asamblea de Fuego.

La situación dejó visiblemente afectada a González, quien, entre lágrimas, expresó que Nash era una de las personas en las que más confiaba al interior del encierro.

La reacción del Internado React a la traición de Camila Nash

El momento impactó profundamente a Blaschke, quien no ocultó su sorpresa y empatía con el participante, señalando: "Estoy en shock, en shock, me hacen eso, me muero. Yo me pongo a llorar, me destruyo, me vuelvo loca, boto todo, tiro todo".

El Internado / Mega

En esa misma línea, Nati agregó: "Milo dice algo importante, que además de pegarle la puñalada y de haber sido su amiga, que dice: Me senté contigo, te conté todo hace dos horas. Feo, ese fue el punto, que no lo veía venir".

Finalmente, cerró con una reflexión que resumió el sentir del momento: "Está perfecto que la voten todos los demás, todo, Mateucci, Furia, Agustina, ha sido pésimos con ella, está perfecto, pero que la voten sus amigos. Me llegó a mí a doler".

