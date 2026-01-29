Presentado por: Wom Betano Falabella

"Yo me pongo a llorar": Traición de Camila Nash a Milo González deja en shock a El Internado React

  • Por Sebastián Mena

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke reaccionó al inesperado voto de Camila Nash contra Milo González durante la Asamblea de Fuego.

La situación dejó visiblemente afectada a González, quien, entre lágrimas, expresó que Nash era una de las personas en las que más confiaba al interior del encierro.

La reacción del Internado React a la traición de Camila Nash

El momento impactó profundamente a Blaschke, quien no ocultó su sorpresa y empatía con el participante, señalando: "Estoy en shock, en shock, me hacen eso, me muero. Yo me pongo a llorar, me destruyo, me vuelvo loca, boto todo, tiro todo".

En esa misma línea, Nati agregó: "Milo dice algo importante, que además de pegarle la puñalada y de haber sido su amiga, que dice: Me senté contigo, te conté todo hace dos horas. Feo, ese fue el punto, que no lo veía venir".

Finalmente, cerró con una reflexión que resumió el sentir del momento: "Está perfecto que la voten todos los demás, todo, Mateucci, Furia, Agustina, ha sido pésimos con ella, está perfecto, pero que la voten sus amigos. Me llegó a mí a doler".

