"Fuiste muy importante": El emotivo momento entre Milo González y Adrián Pedraja que sonó como despedida

30 en. 2026 - 00:21 hrs.

En el capítulo 67 de El Internado, luego de una tensa Asamblea del Fuego donde ella quedó amenazada, Milo González y Adrián Pedraja vivieron emotivo momento.

Todo comenzó cuando la influencer le dedicó especiales palabras a su pareja, casi a modo de despedida: "Nuestro vínculo es real, es muy caótico tener un vínculo real cuando hay tantas cosas ficticias alrededor, siento que es un poco el final de esta historia acá adentro".

Luego, la argentina rompió en llanto y destacó el apoyo que le entregó el actor: "Para mí fuiste muy importante acá adentro, hiciste que esto sea increíble, siento que eres una persona genial y tener una personal real acá adentro, se forma una relación real, no cambiaría nada".

El Internado

El profundo llanto de Adrián Pedraja

En ese momento, Adrián Pedraja también comenzó a llorar y explicó la razón: "Creo que nunca te dije 'te quiero', te lo iba a decir en el duelo, para mí decir te quiero es muy importante, aquí si sentía decirte, pero me da miedo decírtelo aquí y que sea un paso a enamorarme. Para mí era súper duro, me sentía fatal que me lo dijeras todos los días y yo no".

"Me importa un pepino lo que la gente piense a fuera", agregó finalmente el intérprete, asumiendo que debería haber demostrado antes sus sentimientos.