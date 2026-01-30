"Fuiste muy importante": El emotivo momento entre Milo González y Adrián Pedraja que sonó como despedida
En el capítulo 67 de El Internado, luego de una tensa Asamblea del Fuego donde ella quedó amenazada, Milo González y Adrián Pedraja vivieron emotivo momento.
Todo comenzó cuando la influencer le dedicó especiales palabras a su pareja, casi a modo de despedida: "Nuestro vínculo es real, es muy caótico tener un vínculo real cuando hay tantas cosas ficticias alrededor, siento que es un poco el final de esta historia acá adentro".
Luego, la argentina rompió en llanto y destacó el apoyo que le entregó el actor: "Para mí fuiste muy importante acá adentro, hiciste que esto sea increíble, siento que eres una persona genial y tener una personal real acá adentro, se forma una relación real, no cambiaría nada".
El profundo llanto de Adrián Pedraja
En ese momento, Adrián Pedraja también comenzó a llorar y explicó la razón: "Creo que nunca te dije 'te quiero', te lo iba a decir en el duelo, para mí decir te quiero es muy importante, aquí si sentía decirte, pero me da miedo decírtelo aquí y que sea un paso a enamorarme. Para mí era súper duro, me sentía fatal que me lo dijeras todos los días y yo no".
"Me importa un pepino lo que la gente piense a fuera", agregó finalmente el intérprete, asumiendo que debería haber demostrado antes sus sentimientos.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Incluyó a Berta Lasala: La estrategia de Luis Mateucci para hacer enojar a Laura Bozzo
-
Mateucci dijo que Jorge Valdivia quería estar con Dani Aránguiz, Cony Capelli y Maite Orsini al mismo tiempo
-
Laura Bozzo explotó contra quienes votaron por Milo González: "Una traición que me parece horrible"
-
Milo González fue traicionada por sus mejores amigos en la Asamblea del Fuego
-
"Qué patéticas...": Laura Bozzo destrozó a Akemi Nakamura por agradecer protección de Luis Mateucci
-
"Medio tontito": Fabio Agostini arremetió contra Adrián Pedraja y cuestionó su relación con Milo González