El Internado React - Capítulo 67: Tom Brusse y Camila Nash traicionaron a Milo González

29 en. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 30 en. 2026 - 00:40 hrs.

Esta noche se estrenó un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un clima cada vez más tenso dentro del encierro, donde los conflictos pendientes comenzaron a pasar la cuenta. Para acompañar cada momento clave, El Internado React estuvo al aire en vivo.

En este episodio, Tom Brusse y Camila Nash decidieron nominar a Milo González, quien quedó sorprendida, pero a la vez comenzó a darle sentido a distintas situaciones que había observado antes del cara a cara.

El Internado React - Capítulo 67

Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo del react, comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

