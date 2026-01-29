El Internado React - Capítulo 67: Tom Brusse y Camila Nash traicionaron a Milo González
Esta noche se estrenó un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un clima cada vez más tenso dentro del encierro, donde los conflictos pendientes comenzaron a pasar la cuenta. Para acompañar cada momento clave, El Internado React estuvo al aire en vivo.
En este episodio, Tom Brusse y Camila Nash decidieron nominar a Milo González, quien quedó sorprendida, pero a la vez comenzó a darle sentido a distintas situaciones que había observado antes del cara a cara.
El Internado React - Capítulo 67
Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo del react, comentando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.Ir a la siguiente nota
