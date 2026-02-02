El Internado Más Picante - Capítulo 69: Blu Dumay como gran invitada

02 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa pensada para profundizar en los hechos que marcaron el último episodio y adelantar lo que vendría en el encierro.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio repasó los momentos más comentados del capítulo anterior y sumó chismes y detalles exclusivos que continuaron dando que hablar entre los participantes.

El Internado Más Picante - Capítulo 69

Además, el programa contó con la presencia de Blu Dumay, una de las participantes del reality, quien llegó como gran invitada para comentar su experiencia dentro del encierro y entregar su mirada sobre los conflictos y dinámicas que se estaban viviendo en la casona.

