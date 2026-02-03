El Internado Más Picante - Capítulo 70: Arenita rompió en llanto con triste historia

03 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio pensado para desmenuzar los hechos más relevantes del encierro y preparar el terreno de lo que vendría en el reality.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó los momentos clave del último episodio y sumó chismes y revelaciones exclusivas que continuaron alimentando las tensiones dentro de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 70

En la reciente entrega del reality, Tonka Tomicic llegó a la casona para liderar una emotiva actividad, donde los famosos vieron fotos de su infancia y compartieron sus historias personales. En ese contexto, Arenita rompió en llanto al relatar el poco cariño que recibió por parte de sus padres y cómo hoy intenta revertir esa experiencia con su hija.

