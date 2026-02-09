El Internado Más Picante - Capítulo 74: Adrián Pedraja intentó reclutar a Arenita a su bando

09 feb. 2026 - 21:00 hrs. | Act. 10 feb. 2026 - 00:39 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa enfocada en analizar lo que dejó el último episodio y en anticipar los temas que continuarían marcando la convivencia dentro del encierro.

Con Poli Flores y Álex Ortiz al frente, el espacio repasó los momentos más comentados del capítulo anterior y sumó chismes y revelaciones exclusivas que permitieron conocer el lado menos visible de la vida en la casona.

En la entrega anterior del encierro, Adrián Pedraja conversó con Arenita y le propuso unirse al bando de Luis Mateucci, con el objetivo de hacer caer a Camila Nash, Tom Brusse y Efrén Reyero.

