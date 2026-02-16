El Internado Más Picante - Capítulo 79: Fernando Solabarrieta criticó duramente a Camila Nash

16 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que analiza sin filtros los conflictos y estrategias que se mueven dentro de la casona.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa desmenuzó los momentos más polémicos del último episodio, revisó las jugadas de los participantes y reveló chismes exclusivos que podrían cambiar el rumbo del encierro.

El Internado Más Picante - Capítulo 79

En la entrega anterior del reality, Camila Nash acusó a Akemi Nakamura de hacerle masajes a Fernando Solabarrieta, situación que él desmintió categóricamente, generando una fuerte discusión al interior de la casa.

