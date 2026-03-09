"Tiene harta personalidad": Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionan al ingreso de Michelle Peint a El Internado

09 mar. 2026 - 23:03 hrs.

Este lunes, en El Internado Más Picante, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al backstage del ingreso de Michelle Peint, la nueva participante del reality.

La creadora de contenido chilena-venezolana hizo su entrada a la casona con gran personalidad, gritando frente a sus nuevos compañeros.

El Internado Más Picante reacciona al ingreso de Michelle Peint

Los animadores de El Internado Más Picante destacaron la actitud de Michelle Peint en su llegada al reality, especulando que su incorporación podría traer grandes cambios dentro de la casona.

El Internado / Mega

"Siento que tiene harta personalidad, como que no va a tener problema en discutir con alguien. Aparte como es re joven, como que no están ni ahí po’, su primera experiencia", expresó Álex Ortiz.

"Y dijo que había soñado con esto, siempre. Parece que siempre quiso entrar a un reality. Yo creo que se la va a jugar con todo si es su sueño más grande", agregó Nati Blaschke.

