Furia advirtió a Otakin sobre Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 93 de El Internado Más Picante
Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, instancia donde se revisan los momentos que marcaron el último episodio del reality.
En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz comentan lo que ocurrió dentro de la casona, además de compartir detalles y chismes exclusivos que han surgido desde el interior del encierro.
Sigue EN VIVO El Internado Más Picante
En la anterior entrega del encierro, Furia comentó a Otakin que tenga cuidado con Michelle Peint, ya que a su parecer es alguien muy interesada.Ir a la siguiente nota
Y es que en su llegada se acercó de inmediato a Otakin y le entregó una polera, instancia en la que Furia puso especial cuidado en la frase "conecté contigo", lo que para ella significa que los vio desde afuera y ahora quiere la popularidad del influencer de comida.
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de