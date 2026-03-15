Furia advirtió a Otakin sobre Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 93 de El Internado Más Picante

15 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, instancia donde se revisan los momentos que marcaron el último episodio del reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz comentan lo que ocurrió dentro de la casona, además de compartir detalles y chismes exclusivos que han surgido desde el interior del encierro.

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En la anterior entrega del encierro, Furia comentó a Otakin que tenga cuidado con Michelle Peint, ya que a su parecer es alguien muy interesada.

Y es que en su llegada se acercó de inmediato a Otakin y le entregó una polera, instancia en la que Furia puso especial cuidado en la frase "conecté contigo", lo que para ella significa que los vio desde afuera y ahora quiere la popularidad del influencer de comida.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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