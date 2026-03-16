Tom Brusse romperá su pacto con Efrén Reyero: Mira EN VIVO el capítulo 94 de El Internado React

16 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde la convivencia dentro de la casona continúa generando conflictos entre los participantes.

En la próxima entrega, Tom Brusse romperá su pacto con Efrén Reyero y votará por alguien diferente en la Asamblea del Fuego.

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Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando el capítulo en El Internado React, donde comentarán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y escuchar las reacciones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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