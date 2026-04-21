Blu Dumay estalló de celos por Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 117 de El Internado Más Picante
El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio donde se conectan todos los hilos del encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa revisa los momentos clave del último episodio y revela información inédita que sigue marcando la convivencia dentro de la casona.
Sigue EN VIVO El Internado Más Picante
En la anterior entrega del reality, Blu Dumay y Fabio Agostini se enfrascaron en una fuerte discusión, luego de que él, fuera de actividad, le diera un beso a Michelle Peint.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de