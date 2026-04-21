Blu Dumay estalló de celos por Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 117 de El Internado Más Picante

21 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio donde se conectan todos los hilos del encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa revisa los momentos clave del último episodio y revela información inédita que sigue marcando la convivencia dentro de la casona.

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En la anterior entrega del reality, Blu Dumay y Fabio Agostini se enfrascaron en una fuerte discusión, luego de que él, fuera de actividad, le diera un beso a Michelle Peint.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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