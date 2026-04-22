Arenita tuvo tensa pelea con Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 118 de El Internado Más Picante

22 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El análisis del encierro vuelve a tomarse la pantalla esta noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que profundiza en todo lo que dejó la convivencia.

Con Álex Ortiz en la conducción, el programa repasa los momentos más comentados del último episodio y revela chismes exclusivos que siguen marcando la dinámica dentro de la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Michelle Peint tuvo una fuerte discusión con Arenita, a quien provocó de distintas formas.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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