Yann Yvin reprendió a Adrián y Fabio: Mira EN VIVO el capítulo 125 de El Internado Más Picante

04 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante vuelve esta noche con un nuevo capítulo, reafirmándose como el espacio ideal para repasar lo más comentado del encierro y anticipar lo que se viene.

Con la conducción Álex Ortiz, el programa revisará los momentos más destacados del último episodio y compartirá detalles exclusivos sobre la convivencia al interior de la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Yann Yvin perdió la paciencia con Adrián Pedraja y Fabio Agostini y los reprendió en duros términos por su actitud.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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