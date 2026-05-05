La tristeza de Arenita por el duelo de eliminación: Mira EN VIVO el capítulo 126 de El Internado Más Picante

05 may. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante regresó este martes con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio previo para repasar lo más comentado del encierro.

En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de revisar los momentos más destacados del último episodio, además de compartir detalles y comentarios sobre lo que ocurría al interior de la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Arenita le confidenció a Fabio Agostini su pena ante la inminente eliminación de ella, Blu Dumay o Adrián Pedraja, su grupo desde el inicio.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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