La tristeza de Arenita por el duelo de eliminación: Mira EN VIVO el capítulo 126 de El Internado Más Picante
El Internado Más Picante regresó este martes con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio previo para repasar lo más comentado del encierro.
En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de revisar los momentos más destacados del último episodio, además de compartir detalles y comentarios sobre lo que ocurría al interior de la casona.
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En la anterior entrega del encierro, Arenita le confidenció a Fabio Agostini su pena ante la inminente eliminación de ella, Blu Dumay o Adrián Pedraja, su grupo desde el inicio.Ir a la siguiente nota
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