"Pensaba que me iba a pegar": Adrián Pedraja recuerda su momento más tenso con Fernando Solabarrieta

06 may. 2026 - 08:20 hrs.

En su entrevista en El Expulsado de Mega 2, Adrián Pedraja recordó uno de los momentos más tensos de su experiencia dentro del encierro: su enfrentamiento con Fernando Solabarrieta, episodio que, según él, lo descolocó completamente.

El ex participante confesó que en ese instante sintió un miedo real frente a la situación. “Pensaba que Fernando me iba a pegar por un momento”, relató, explicando que la intensidad del conflicto lo llevó a reaccionar de forma defensiva: “me tuve que poner las manos atrás”.

Adrián agregó que en ese momento no entendía bien lo que estaba pasando dentro de la dinámica del reality, lo que aumentó su sensación de inseguridad. “No confiaba en nadie, en quién confío… era una locura”, señaló, describiendo el ambiente de tensión que vivía en esa etapa del programa.

¡Fue uno de los momentos más impactantes para Adrián!

Con el paso del tiempo, reconoció que su percepción fue cambiando a medida que se adaptaba a la convivencia. Aun así, aseguró que ese primer enfrentamiento quedó grabado como uno de los momentos más impactantes de su experiencia dentro del encierro.

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Finalmente, Adrián reflexionó que el reality lo llevó a vivir emociones al límite, donde muchas veces la presión del entorno distorsionaba las situaciones. Su testimonio dejó en evidencia cómo los conflictos dentro del programa pueden sentirse mucho más intensos de lo que parecen desde afuera.

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