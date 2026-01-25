"Yo me presto para todo": Fabio Agostini reveló quiénes son las mujeres de El Internado que le interesan

25 en. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 63 de El Internado, Fabio Agostini tuvo una sincera conversación con Fernando Solabarrieta y Arenita y confesó quiénes eran las chicas que encontraba más lindas.

Todo comenzó cuando el periodista lo retó a dar un top 3 y respondió sin problemas: "Blu es linda, Agustina también es linda, Milo es linda, graciosa, Camila también está buena".

"Eso puede variar, de repente sigo aquí más días y empiezo a conocer a otra y ya no me fijo en la otra, yo qué sé", agregó el nuevo participante.

Fabio Agostini está dispuesto a jugar

En su rol como entrevistador, Fernando Solabarrieta volvió al ataque y le consultó si alguien realmente le interesara, haría algo: "Yo me presto para todo, yo estoy soltero, no me cierro a nada, vine acá a pasarlo bien, a conocer".

Finalmente, el periodista agregó un ingrediente extra y comentó qué pasaría si uno de sus intereses estaba en pareja: "Pienso que aquí nadie se va a casar, son cosas del momento, cuando termina el reality muchas veces cada uno por su lado".