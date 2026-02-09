"Estaba tiritando": Fernando Solabarrieta fue atendido por personal médico en plena prueba
En el capítulo 74 de El Internado, Fernando Solabarrieta tuvo muchas complejidades en la parte física de la prueba por equipos.
El periodista confesó que estaba llegando al límite de su capacidad e incluso, tuvo que parar en varias ocasiones porque estaba exhausto.
Luego de completar el circuito, el comunicador se intregró al grupo que estaba cocinando y cuando empezó a cortar algunos elementos, Laura Bozzo y Fabio Agostini se dieron cuenta que estaba temblando.
El complejo momento que vivió Fernando Solabarrieta
En ese instante, Laura Bozzo decidió pedirle a la producción asistencia: "Que le tomen la presión, por favor".Ir a la siguiente nota
Fabio Agostini le exigió a Fernando Solabarrieta que dejara todo ahí y se fuera con el equipo médico para revisar sus signos vitales, mientras que
"Estaba tiritando mucho, estaba muy cansado y probablemente muy deshidratado", expresó luego el comentarista, cuando ya estaba más repuesto.
