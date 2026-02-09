"Estaba tiritando": Fernando Solabarrieta fue atendido por personal médico en plena prueba

09 feb. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 10 feb. 2026 - 10:52 hrs.

En el capítulo 74 de El Internado, Fernando Solabarrieta tuvo muchas complejidades en la parte física de la prueba por equipos.

El periodista confesó que estaba llegando al límite de su capacidad e incluso, tuvo que parar en varias ocasiones porque estaba exhausto.

Luego de completar el circuito, el comunicador se intregró al grupo que estaba cocinando y cuando empezó a cortar algunos elementos, Laura Bozzo y Fabio Agostini se dieron cuenta que estaba temblando.

El Internado

El complejo momento que vivió Fernando Solabarrieta

En ese instante, Laura Bozzo decidió pedirle a la producción asistencia: "Que le tomen la presión, por favor".

Fabio Agostini le exigió a Fernando Solabarrieta que dejara todo ahí y se fuera con el equipo médico para revisar sus signos vitales, mientras que

"Estaba tiritando mucho, estaba muy cansado y probablemente muy deshidratado", expresó luego el comentarista, cuando ya estaba más repuesto.