¡No solo se cayó! Otakin protagonizó dos graciosos chascarros que hicieron reír a todos
En el capítulo 117 de El Internado, una divertida actividad en la chacra generó graciosos momentos protagonizados por Otakin.
Joaquín Méndez lideró una dinámica donde los participantes tenían que competir por sus respectivos equipos y enfrentar pequeños desafíos.
El primero fue desgranar un choclo sin usar las manos y el influencer decidió hacerlo con los dientes. Lamentablemente, la fiesta que hubo la noche en la anterior causó estragos y el creador de contenido terminó vomitando, provocando la risa de todos los presentes.
El percance de Otakin
Los problemas no cesaron para Otakin, pues luego tuvo que pisar uvas junto a Camila Nash para sacar la mayor cantidad de jugo y tuvo un chascarro.Ir a la siguiente nota
La fuerza para poder ganarle al equipo contrario fue tan fuerte que el influencer terminó cayendo al suelo de una manera muy divertida, haciendo reír nuevamente a sus compañeros.
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