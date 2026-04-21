Camila Nash arremetió sin filtro contra Akemi Nakamura: "Anda diciendo que me tiene miedo..."

21 abr. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 117 de El Internado, Camila Nash arremetió fuertemente contra Akemi Nakamura, mientras conversaba con las demás mujeres del encierro.

"Me tiene podrida con su revictimización. Anda diciendo que me tiene miedo la malagradecida", comenzó diciendo la influencer.

Tras lo anterior, expresó su descontento con la actitud que tomó la colombiana tras convertirse en capitana de los verdes: "Agarra unas vibes (vibras) de 'ay, entonces te gano en la puerta del horno', qué le pasa, sacando su verdadera personalidad, mejor se hubiera quedado como antes, callada".

El Internado

Las críticas de Camila Nash a Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Camila Nash mencionó el conflicto que tuvieron Akemi Nakamura con Tom Brusse, asegurando que no le gustó para nada la "broma".

"Me la quiero filetear como un pinche pescado... ayer le tiró una copa a Tom y anda diciendo que le pegó. La morra hizo como que se tropezó y Tom por reacción le sacó la mano y la mina 'ay, tengo morado", explicó.

Finalmente, la influencer chilena recalcó el papel de víctima que estaría teniendo su compañera: "Se me hace re loca".