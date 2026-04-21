"Te pasaste": Así fue la escena de celos de Tom Brusse a Camila Nash por Furia

21 abr. 2026 - 00:37 hrs.

En el capítulo 116 de El Internado, Tom Brusse se enfureció con Camila Nash y se generó un tenso conflicto en la casona.

El marroquí escuchó una conversación que estaba teniendo la influencer con Furia, donde hubo un jugueteo ficticio, y se enojó: "No me hables como un tonto, no estoy bromeando, te pasaste".

La creadora de contenido le dijo en reiteradas ocasiones que ella no había hecho nada, situación que confirmó Adrián Pedraja: "Ella no ha hecho nada".

El Internado

Furia defendió a Camila Nash

Tras lo anterior, Tom Brusse decidió separarse del grupo y mientras Furia le dijo que no fuera celoso sin motivos, él le hizo una advertencia a su pareja: "Ríete, te lo juro... me da igual, como todo siempre te da risa".

Camila Nash empezó a perder la paciencia y le explicó que solo estaban bromeando con la trasandina: "No sabía que te importaba".

Sin embargo, el marroquí siguió en su punto, momento en el que la argentina decidió intervenir: "No hizo nada, yo tampoco lo iba a hacer".