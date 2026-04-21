Presentado por: Betano Falabella

"Te pasaste": Así fue la escena de celos de Tom Brusse a Camila Nash por Furia

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 116 de El Internado, Tom Brusse se enfureció con Camila Nash y se generó un tenso conflicto en la casona.

El marroquí escuchó una conversación que estaba teniendo la influencer con Furia, donde hubo un jugueteo ficticio, y se enojó: "No me hables como un tonto, no estoy bromeando, te pasaste".

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La creadora de contenido le dijo en reiteradas ocasiones que ella no había hecho nada, situación que confirmó Adrián Pedraja: "Ella no ha hecho nada".

El Internado

Furia defendió a Camila Nash

Tras lo anterior, Tom Brusse decidió separarse del grupo y mientras Furia le dijo que no fuera celoso sin motivos, él le hizo una advertencia a su pareja: "Ríete, te lo juro... me da igual, como todo siempre te da risa".

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Camila Nash empezó a perder la paciencia y le explicó que solo estaban bromeando con la trasandina: "No sabía que te importaba".

Sin embargo, el marroquí siguió en su punto, momento en el que la argentina decidió intervenir: "No hizo nada, yo tampoco lo iba a hacer". 

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