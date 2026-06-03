"Tienes que luchar por un cupo": Tonka Tomicic evitó la renuncia de Akemi Nakamura antes de la final
En el capítulo 146 de El Internado, Akemi Nakamura estuvo a punto de renunciar al reality, luego de perder el duelo con Tom Brusse por llegar a la final.
Cuando Tonka Tomicic le dijo a la modelo que debía esperar la siguiente instancia, el marroquí le ofreció su ayuda, pero de una forma irónica, desatando su ira.
"Muchas gracias por las palabras, no quisiera quitarle la oportunidad a una persona que realmente quiera estar acá, me voy, me retiro, hoy me quiero ir, no quiero repechaje ni nada", expresó la colombiana.
Las palabras de Tonka Tomicic
De inmediato, Tonka Tomicic quiso poner paños fríos a la situación e intentó convencer a Akemi Nakamura de retractarse.
"Te tienes que quedar y tienes que luchar por un cupo en la final, porque lo mereces. No puede ser que cualquier persona te diga algo y te haga retroceder todo lo has avanzado y crecido, no", expresó la animadora.
Luego de pensarlo varios minutos, la colombiana recapacitó y le prometió a la comunicadora que pondría todas sus ganas en la próxima competencia.
Finalmente y ya en su habitación, Akemi Nakamura rompió en llanto junto a sus amigas y les contó cómo se sentía.
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