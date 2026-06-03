"No tiré la toalla": La polémica victoria de Tom Brusse sobre Akemi Nakamura que lo llevó a la final

03 jun. 2026 - 01:15 hrs.

En el capítulo 146 de El Internado, Tom Brusse y Akemi Nakamura se batieron a duelo, el cual terminó con una fuerte polémica.

Luego de varios problemas en la cocina, Yann Yvin y Luciano Mazzetti se juntaron a deliberar cuál de los participantes pasaría directamente a la gran final del reality.

Ninguno de los dos realizó un trabajo sobresaliente, por lo que los chefs se demoraron mucho en decidir, hasta que optaron por que el marroquí era el triunfador: "Porque la competencia exige que haya un ganador".

El Internado

El descargo de Tom Brusse

De inmediato, Tom Brusse celebró su éxito y recibió las felicitaciones de algunos de sus compañeros, para luego recibir la placa dorada.

Pero no todo fue positivo, pues luego Yann Yvin hizo una aclaración: "Dale gracias a Akemi, que dio apenas el 20% de su capacidad".

Sin embargo, el DJ igualmente se atribuyó su mérito: "Yo sé que no lo hice bien, pero me merezco estar finalista, porque yo no tiré la toalla, no como Akemi, yo estoy aquí y voy a ganar, soy un ganador, no un perdedor".