Presentado por: Betano Falabella

"Como lo soñé": Arenita venció a Otakin en decisivo duelo y aseguró su cupo en la final de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 147 de El Internado, Arenita, Luis Mateucci y Otakin se batieron a duelo, luego de la renuncia de Furia.

Luego de anunciar que el trasandino era el primer finalista de esta prueba, los chefs llamaron a los dos participantes restantes al frente.

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"Realmente, el nivel está muy alto, de eso no hay duda, tuvimos que hilar mucho más fino para buscar errores", dijo en primera instancia Yann Yvin

El Internado

La felicidad de Arenita 

Tras lo anterior, los jueces dieron como ganadora a Arenita, quien no lo podía creer y saltó de la emoción.

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Posteriormente, Natalia Rodríguez pidió permiso para realizar el característico baile de las Winx y fue acompañada por sus amigas desde la tribuna.

"No puedo creerlo, estoy muy feliz, por fin lo tengo aquí, como lo soñé", dijo finalmente la exchica Yingo. 

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