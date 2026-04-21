"A mí no me vas a tratar así": Otakin quiso solucionar sus problemas con Furia pero todo salió muy mal

21 abr. 2026 - 00:47 hrs.

En el capítulo 116 de El Internado, Otakin y Furia estuvieron a punto de solucionar el problema que los tiene alejados, pero todo se frustró.

Luego de la fiesta, el creador de contenido empezó a seguir a su compañera por toda casa, transformando la escena en un gracioso juego.

Mientras ella le decía al influencer que la dejara en paz, él cantaba una chistosa canción: "Sé que tú me amas a mí".

El Internado

El enojo de Furia

Luego de unos minutos, Furia decidió irse a sentar a la torre y su compañero la siguió, asegurando que iban a arreglar las cosas si o si: "Furia, te amo Furia".

El escenario cambió al fogón y ahí fue cuando Otakin lanzó un comentario que no le gustó para nada a la argentina, luego de que ella lo incitara a pedirle disculpas: "Mi amistad era legítima, me importa una ra... llegar a la final, has sido súper bulinera".

Todo terminó con la argentina retirándose del lugar, no sin antes dejarle todo bien claro a su ahora examigo: "Chiquillo, a mí no me vas a tratar así, acá el bulinero sos vos, el que tiene las patas sucias sos vos".