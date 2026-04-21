"A mí no me vas a tratar así": Otakin quiso solucionar sus problemas con Furia pero todo salió muy mal
En el capítulo 116 de El Internado, Otakin y Furia estuvieron a punto de solucionar el problema que los tiene alejados, pero todo se frustró.
Luego de la fiesta, el creador de contenido empezó a seguir a su compañera por toda casa, transformando la escena en un gracioso juego.
Mientras ella le decía al influencer que la dejara en paz, él cantaba una chistosa canción: "Sé que tú me amas a mí".
El enojo de Furia
Luego de unos minutos, Furia decidió irse a sentar a la torre y su compañero la siguió, asegurando que iban a arreglar las cosas si o si: "Furia, te amo Furia".
El escenario cambió al fogón y ahí fue cuando Otakin lanzó un comentario que no le gustó para nada a la argentina, luego de que ella lo incitara a pedirle disculpas: "Mi amistad era legítima, me importa una ra... llegar a la final, has sido súper bulinera".
Todo terminó con la argentina retirándose del lugar, no sin antes dejarle todo bien claro a su ahora examigo: "Chiquillo, a mí no me vas a tratar así, acá el bulinero sos vos, el que tiene las patas sucias sos vos".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Te estás yendo para otro lado": Michelle Peint incomodó a Fabio Agostini con atrevida pregunta
-
"Te pasaste": Así fue la escena de celos de Tom Brusse a Camila Nash por Furia
-
Blu Dumay explotó de ira por beso de Fabio Agostini y Michelle Peint fuera de actividad
-
"Bájate de la nube": Akemi Nakamura recibió duras críticas tras "broma" a Tom Brusse
-
Él criticó su rol como capitana: Akemi Nakamura envió a Luis Mateucci directamente al duelo de eliminación
-
"Arman los quilombos ellos": Furia perdió la paciencia con Otakin y Mateucci los evidenció en plena prueba