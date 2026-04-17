"Arman los quilombos ellos": Furia perdió la paciencia con Otakin y Mateucci los evidenció en plena prueba
En el capítulo 115 de El Internado, un conflicto se tomó la cocina del equipo verde, el cual terminó con un intercambio entre Otakin y Furia.
Todo comenzó cuando el equipo rojo usó su beneficio y bloqueó a sus enemigos por cinco minutos, por lo que tuvieron que dejar de cocinar.
En ese momento, Michelle Peint le reclamó al influencer por haber puesto mucha pasta en la sartén y él le explicó, con el respaldo de Luis Mateucci, que era la única forma de bajarle el punto de sal a la preparación.
La intervención de Furia
Michelle Peint insistió en que esa no era la forma y Otakin lanzó una declaración a modo de queja: "Tenemos a toda la casa en contra".
A Furia no le gustó para nada el comentario de su compañero y le respondió: "No tienen a la casa en contra ¿Por qué mienten? Arman los quilombos ellos, miren como son de cahuineros con la gente, estos dos son terribles. La pibita tiene todo para estar sola, no los necesita".
Mientras pasaba lo anterior, el creador de contenido comenzó a bailar y a cantar a modo de burla por las palabras de su ahora enemiga.
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