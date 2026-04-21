"Bájate de la nube": Akemi Nakamura recibió duras críticas tras "broma" a Tom Brusse
En el capítulo 116 de El Internado, Akemi Nakamura y Tom Brusse fueron protagonistas de una escena que recibió varias críticas.
Todo ocurrió en la fiesta de la monarquía francesa, donde la modelo estaba cumpliendo el rol de sirvienta, por decisión del DJ.
Joaquín Méndez le dio inicio a la actividad y la colombiana corrió con una copa con agua y la derramó sobre el marroquí, simulando un accidente.
La reacción de Tom Brusse
Tom Brusse quedó sorprendido con la situación y se enojó muchísimo: "¿Qué haces tú? De qué va esa. No te rías conmigo".
Rápidamente, Camila Nash se involucró en el conflicto y lanzó su opinión: "No, es que ella está muy bromista últimamente, ya bájate de la nube niña".
La influencer no fue la única en criticar a su compañera e incluso Luis Mateucci no estuvo de acuerdo con su actuar: "Te pasaste".
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