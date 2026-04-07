¿Tom Brusse o Blu Dumay? Camila Nash eligió cuál de los dos fue un mejor beso en El Internado

07 abr. 2026 - 23:50 hrs.

En El Internado React de este martes tuvimos la ilustre visita de Camila Nash, quien entregó más detalles de su beso con Blu Dumay.

Y es que la influencer argentina afirmó que este beso fue uno de los mejores que ha dado en televisión, ya que tenía la suficiente confianza con la hija de María Alberó.

Por lo mismo, Nati Blaschke no dejó pasar la oportunidad y realizó a Nash la gran pregunta: ¿Cuál beso fue mejor? ¿Tom Brusse o Blu Dumay?

¿Cuál eligió Camila Nash?

"Mira, mira... Blu, Blu, toma pa' tu casa, Tom", afirmó Camila entre risas, y agregó que fue justo en el momento en el que la joven modelo había decidido disfrutar el encierro y no pensar tanto en lo que se decía afuera.

"Totalmente, de principio yo le decía: 'Anda con el Fabio rápido, entonces ya teníamos mucha confianza como amigas", cerró Nash.