Él criticó su rol como capitana: Akemi Nakamura envió a Luis Mateucci directamente al duelo de eliminación
En el capítulo 115 de El Internado, el equipo verde fue el perdedor de la prueba y Akemi Nakamura tuvo que amenazar a uno de sus adversarios.
Luego de pensarlo por algunos minutos, la modelo decidió que Luis Mateucci era quien iba a la competencia de eliminación: "Yo soy la capitana, me tienes que hacer caso a mí".
El trasandino no se tomó nada de bien la elección de su expareja y reclamó: "Fue un fracaso en la prueba, como capitana, como todo, la gran Otakin, fuiste un fracaso".
Akemi Nakamura alzó la voz
Sin embargo, Akemi Nakamura no se quedó en silencio y le respondió a su compañero: "No me pones atención a las indicaciones que yo digo. Te dije que te enfocaras en un solo plato, cuando Otakin te estaba ayudando, cuando llegué yo estaban todos los platos sin hacer".
Pese a la explicación, Luis Mateucci mantuvo su posición y aseguró que la influencer no lideró de la mejor manera al equipo, llevándolos a perder: "No dio ninguna indicación, el tempura lo hizo ella, una capitana no debía haber cocinado, a mí no me preguntó nada".
"Habián tres platos, te asigné uno a ti, uno a Otakin y uno a Camila, poco hombre", lanzó finalmente la colombiana.
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