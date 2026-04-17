Él criticó su rol como capitana: Akemi Nakamura envió a Luis Mateucci directamente al duelo de eliminación

17 abr. 2026 - 00:54 hrs.

En el capítulo 115 de El Internado, el equipo verde fue el perdedor de la prueba y Akemi Nakamura tuvo que amenazar a uno de sus adversarios.

Luego de pensarlo por algunos minutos, la modelo decidió que Luis Mateucci era quien iba a la competencia de eliminación: "Yo soy la capitana, me tienes que hacer caso a mí".

El trasandino no se tomó nada de bien la elección de su expareja y reclamó: "Fue un fracaso en la prueba, como capitana, como todo, la gran Otakin, fuiste un fracaso".

El Internado

Akemi Nakamura alzó la voz

Sin embargo, Akemi Nakamura no se quedó en silencio y le respondió a su compañero: "No me pones atención a las indicaciones que yo digo. Te dije que te enfocaras en un solo plato, cuando Otakin te estaba ayudando, cuando llegué yo estaban todos los platos sin hacer".

Pese a la explicación, Luis Mateucci mantuvo su posición y aseguró que la influencer no lideró de la mejor manera al equipo, llevándolos a perder: "No dio ninguna indicación, el tempura lo hizo ella, una capitana no debía haber cocinado, a mí no me preguntó nada".

"Habián tres platos, te asigné uno a ti, uno a Otakin y uno a Camila, poco hombre", lanzó finalmente la colombiana.