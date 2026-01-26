Junto a Carla Ochoa y Blu Dumay: Pops comparte emotivo regreso a Chile luego de dejar El Internado

26 en. 2026 - 18:12 hrs.

Paloma Fiuza, más conocida como Pops, compartió con sus seguidores en redes sociales registros de su regreso a Chile, marcando una nueva etapa tras su salida anticipada del reality El Internado.

Cabe recordar que la bailarina debió abandonar el encierro luego de sufrir un accidente en uno de sus brazos, situación que la obligó a priorizar su recuperación fuera del programa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Paloma Fiuza expresó su emoción por este nuevo comienzo, escribiendo: "Y así empiezo todo de nuevo! Trabajo, reencuentros, sonrisas y mucho por vivir!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paloma Fiuza Pops?Axe??PS (@palomafiuzaoficial)

El reencuentro de Pops con dos compañeras de encierro

En la misma publicación, Pops también llamó la atención al compartir una fotografía junto a dos excompañeras de El Internado.

Se trata de Carla Ochoa y Blu Dumay, quienes aparecen junto a la bailarina disfrutando de un encuentro en un restaurante, evidenciando que la buena relación que forjaron durante el reality logró trascender más allá del encierro.

Instagram

Todo sobre El Internado