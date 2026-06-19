"Qué asco, pobrecita": Oriana Marzoli arremete sin filtro contra Bárbara Córdoba en El Juicio de los Ex

19 jun. 2026 - 00:33 hrs.

Este jueves, en el primer capítulo de El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli volvió a referirse a una de las peleas más recordadas de su paso por los realities: el conflicto que protagonizó con Bárbara Córdoba, quien en una oportunidad lanzó su ropa a una piscina durante un encierro.

Todo surgió cuando Julio César Rodríguez le preguntó a Marzoli si tendría un contacto en vivo con Córdoba. Fiel a su estilo, la modelo lanzó: "Qué asco, pobrecita".

Oriana Marzoli arremete sin filtro contra Bárbara Córdoba

Luego, profundizó en su reflexión y afirmó: "Oye, que me dé las gracias y una parte del sueldo, porque si la han vuelto a llamar es porque todo el mundo la recuerda con la ropa, ¿no?".

El Juicio de los Ex / MEGA

La exchica reality también sostuvo que, pese a que fue Bárbara quien protagonizó la acción, el público terminó recordando principalmente una de sus frases. "O sea, ella encima me tiró la ropa, pero la gente solo se acuerda de mi frase. Qué cutre, ¿no?", comentó.

Más adelante, Julio César Rodríguez le consultó si estaría dispuesta a reencontrarse con Córdoba, posibilidad que Oriana descartó de inmediato. "No, no, no, no, no, no, que de mí no se cuelgue esa. Lo siento", respondió.

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