Oriunda de Las Mariposas: Ella es Lindsay Cornejo, la nueva Miss Universo Chillán 2026

03 may. 2026 - 16:30 hrs.

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Lindsay Cornejo, que se alzó como Miss Universo Chillán 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.

Conoce a Lindsay Cornejo, la nueva Miss Universo Chillán 2026

Lindsay tiene 21 años y actualmente cursa el segundo año de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Gestión de Emergencias, representando a la localidad de Las Mariposas.

En su presentación, afirmó que cree en la "belleza con propósito es el poder de cumplir los sueños".

"Me gustaría dar las gracias al Miss Universo Chillán por darme la oportunidad de crecer, de aprender y de demostrar la fuerza y la belleza que tiene una mujer mariposina", comentó.

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