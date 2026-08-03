Peak de 800 mil personas en la final de Miss Universo Chile: Dominga López se quedó con la corona

03 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Este domingo Mega transmitió la gran final de Miss Universo Chile 2026, que lideró ampliamente el rating online, promediando 712.190 personas por minuto con un peak de 808.514, mientras que Canal 13 obtuvo 437.018 personas por minuto, CHV alcanzó 368.624 personas por minuto y TVN logró 225.740 personas por minuto.

Tras superar las distintas etapas de la competencia, que incluyeron pasarela en bikini, desfile en vestido de gala y una ronda de preguntas, el jurado definió a las tres súperfinalistas: Miss Pucón, Catalina Vallejos; Miss Lo Barnechea, Scarlette Hermosilla; y Miss Viña del Mar, Dominga López.

Dominga López se convierte en Miss Universo Chile 2026

En la última etapa del certamen, las finalistas debieron responder una pregunta relacionada con su postura frente al proyecto de ley "Escucha su Corazón", desafío que fue clave para definir a la ganadora.

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Gracias a la solidez de su argumentación y desempeño durante toda la competencia, Dominga López fue elegida como Miss Universo Chile 2026 por el jurado integrado por Viviana Nunes, presidenta del panel; Carolina de Moras, Camila Andrade, Josefina Montané, José Antonio Neme y Edgardo Navarro.

El segundo lugar se lo llevó Scarlette Hermosilla, mientras que Catalina Vallejos se quedó con el tercer puesto de la competencia.

Miss Universo Chile 2026 fue una producción del área de entretención de Megamedia.

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