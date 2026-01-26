Ángela Vivanco es detenida tras ser acusada de cohecho y lavado de activos: Este lunes es su formalización

26 en. 2026 - 08:40 hrs.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida la noche de este domingo en el marco del caso denominado como "Muñeca Bielorrusa".

Y es que en este caso se atribuye a Vivanco eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en los que habría participado activamente a través de litigios entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, donde se sospecha que la jueza fue parte de pagos o beneficios asociados a resoluciones favorables a la empresa.



1 Las precipitaciones llegaron para quedarse: Anuncian lluvias para la primera semana de febrero 2 ¿Involucrados en desaparición? Fiscalía imputa a dos funcionarios de la PDI en caso de María Ercira Contreras 3 Alerta en litoral central: Detectan fragata portuguesa y cierran playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo 4 Dos pisos y terraza: Así es la casa de lujo que "La Jenny" estaba construyendo tras estafar a Amparo Noguera 5 Revelan audio clave de millonaria estafa a Amparo Noguera: Líder de la banda se hizo pasar por la actriz Lo más visto de Mucho Gusto

Por lo mismo, el OS7 de Carabineros llegó hasta su domicilio en Las Condes para cumplir con la orden de detención que solicitó el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Mucho Gusto / MEGA

Exministra Vivanco enfrenta a la justicia

Según el tribunal, los antecedentes expuestos eran suficientes para dar verosimilitud a las acusaciones, aunque esto no fija responsabilidades, ya que esto se debe resolver en el próximo procedimiento penal.

De momento, se espera que Vivanco comparezca este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su debido control de detención y formalización, en la que se pueden solicitar medidas cautelares.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto