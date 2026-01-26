Cancelan vuelo de Kast en República Dominicana: Peligra su encuentro con Bukele en El Salvador

26 en. 2026 - 10:25 hrs.

El Presidente electo José Antonio Kast tenía agendado visitar El Salvador para tener un encuentro con Nayib Bukele, mandatario de dicha nación, pero los planes se vieron frustrados por eventos meteorológicos.

La periodista Sylvia Córdova se encuentra en la comitiva presidencial que está en República Dominicana y que está siguiendo al futuro jefe de Estado en su gira por Centroamérica y el Caribe.

Por lo mismo, cerca de las 3 de la mañana de este lunes se disponían a salir al aeropuerto para tomar el avión hasta El Salvador cuando se les avisó que el vuelo estaba cancelado, tomando por sorpresa a todos.

¿Se podrá reunir Kast con Bukele?

Según comentó Córdova, la confusión era enorme, ya que la primera escala era en Miami y luego se viajaba directo a El Salvador, donde se reuniría con Bukele e incluso visitaría la cárcel de máxima seguridad CECOT.

"A esta hora, José Antonio Kast, donde nos encontramos en este hotel, está sosteniendo reuniones telemáticas, pero ya para tomar diferentes decisiones que tienen que ver con la posibilidad de que el día de mañana se pueda viajar a Panamá", expresó Sylvia.

Por otra parte, desde el estudio de Mucho Gusto, la periodista Florencia Vial explicó que el vuelo fue cancelado a raíz de las condiciones meteorológicas en Estados Unidos, país en el que debían hacer la escala. "El tema es que ese vuelo, esa escala en Miami no se pudo concretar debido a esta emergencia, esta tormenta de nieve donde se han cancelado más de 17 mil vuelos", comentó.

De todas formas, Sylvia Córdova recalcó que el equipo de Kast todavía tiene intenciones de reagendar esta visita a El Salvador pare reunirse con Bukele.

