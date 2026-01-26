Ella peluquera y él carpintero: Gesto solidario de matrimonio que viajó a Lirquén para ayudar a damnificados

26 en. 2026 - 13:50 hrs.

Desde todo Chile han llegado voluntarios a la localidad de Lirquén, en Penco, para prestar ayuda a las familias damnificadas por los incendios forestales que azotaron con fuerza a las regiones de Ñuble y Biobío.

Entre estas personas que, con buen corazón y empatía, acudieron a la zona afectada por los siniestros se encuentran Marisol y Bernardo, una matrimonio que sin pensarlo dos veces decidieron ir en cooperación de sus compatriotas.

Matrimonio apoya a damnificados en Lirquén

En el lugar, Marisol se ha desplegado para entregar sus servicios como peluquera, mientras que su esposo ha hecho lo mismo como carpintero. Sin ir más lejos, al llegar se puso de inmediato manos a la obra para ayudar a una de las familias afectadas a levantar su nuevo hogar.

Mega

"Vinimos y dijimos, 'al primero que pillemos vamos a ayudar'. A eso vinimos", comentó el hombre a Mucho Gusto mientras se encontraba en plenas labores de construcción.

La acción de este matrimonio fue elogiada por el periodista Roberto Saa, quien destacó la buena voluntad y desinterés en llevarla a cabo.

Todo sobre Incendios forestales