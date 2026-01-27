Advierten evento de altas temperaturas: Estos sectores llegarán hasta 38 °C este miércoles en la zona central

27 en. 2026 - 09:00 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, advirtió un alza vertiginosa de las temperaturas en la zona central, con sectores que llegarán a los 38 °C.

De acuerdo al experto, se tratará de tres jornadas de calor intenso que comienza este martes 27 de enero y se extenderá hasta el jueves 29.

Hasta 38 °C en la zona central

En Mucho Gusto, Sepúlveda destacó que si bien este día los termómetros bordearán los 36 °C, lo más importantes será el miércoles.

Precisamente, durante la jornada del 28 de enero habrá sectores que van a rondar los 38 grados en la zona central. Tal es el caso de Chillán, Linares y Talca, mientras que Cauquenes y Curicó llegarán a los 37 °C, y Santiago a 33 °C.

Para Sepúlveda lo realmente preocupante es que este evento de calor en la zona central estará acompañado de viento puelche. Entonces, será una combinación de altas temperaturas con ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.

