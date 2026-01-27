Video muestra imprudente piquero de bañista en Lago Llanquihue: Se lanzó al agua desde ocho metros de altura

27 en. 2026 - 10:40 hrs.

Una imprudente conducta quedó visibilizada en un video exhibido esta mañana en Mucho Gusto. El registro muestra a un bañista lanzándose al Lago Llanquihue desde una considerable altura, en la región de Los Lagos.

Específicamente, se aprecia a un turista realizando un piquero desde el techo de un muelle, esto a unos ocho metros de altura.

Temerario piquero en Lago Llanquihue

Al protagonista del clip no le importó poner en riesgo su vida ante eventuales accidentes, ni mucho menos que en sus alrededores existiera una alta presencia de niños y jóvenes.

Según contó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el pasado 1 de enero, en el mismo lugar, un joven de 25 años resultó con una fractura expuesta tras realizar una maniobra similar y chocar contra el pavimento.

Con este lamentable antecedente, el reportero hizo hincapié en los peligros que conlleva realizar estas acciones temerarias, haciendo un llamado al autocuidado.

