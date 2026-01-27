¿Pagar para rezar? Molestia por polémico cobro de estacionamiento en Santuario Santa Teresa de Los Andes

27 en. 2026 - 13:05 hrs.

El Santuario Santa Teresa de Los Andes, ubicado en la comuna de Rinconada, región de Valparaíso, es uno de los templos católicos más visitados por los fieles en nuestro país. Y es que en su interior descansan los restos de Santa Teresa de Jesús de Los Andes, primera santa chilena.

Sin embargo, los feligreses hicieron notar su molestia por una polémica medida que adoptó la administración: el cobro para utilizar los estacionamientos del recinto.

Polémico cobro en Santuario de Santa Teresa de Los Andes

Todo se dio a conocer a través de una carta que llegó a un importante medio de comunicación, donde se expuso que ahora se debe "pagar para rezar".

Mega

En diálogo con Mucho Gusto, la administración expuso que la determinación de contratar un servicio externo de estacionamientos es para prevenir robos en un lugar al que acuden miles de personas cada año. Sin embargo, algunos devotos aseguraron que jamás presenciaron delitos en la zona.

El cobro es de $30 por minuto, sin pagar los 10 minutos iniciales. Si se calcula una visita para una misa de una hora, son casi $2.000. La única instancia donde no se debe pagar estacionamiento es para la gente que acude a diario a las misas de los monasterios, al interior del santuario, en el horario de las 8:00 horas.

Todo sobre Mucho gusto