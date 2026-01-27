Polémica en Algarrobo por construcción de mall chino en histórico sector: Vecinos acusan pérdida de identidad

27 en. 2026 - 13:35 hrs.

Una gran molestia ha generado en los vecinos de la comuna de Algarrobo la construcción de un mall chino en un lugar donde funcionó el emblemático restaurante El Hoyo.

El espacio es reconocido por la comunidad como una parte importante del patrimonio de la comuna, por lo que la instalación del local corrompe el panorama tradicional.

Construcción de mall chino desata críticas en Algarrobo

El malestar de los vecinos recae sobre una acumulada preocupación por los cambios en el borde costero y la pérdida de identidad del sector.

La estructura contrasta enormemente con la arquitectura local, y es que su fachada es más bien un gran galpón de color azul. A ello se suma la barrera visual, ya que al encontrarse en la primera línea, bloquea la vista al mar.

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, salió al paso de las críticas, explicando que la autorización corrió por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y no por el municipio. Asimismo, señaló que el proyecto cumple con la normativa vigente del plano regulador del año 1998.

