Casas rodantes se toman popular playa de Iquique: Veraneantes acusan negocio ilegal

Polémica ha generado la presencia de decenas de casas rodantes en la Playa Ike-Ike, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Acusan la instalación de motorhomes para ser arrendadas por día, impidiendo el uso libre de la playa a otros visitantes.

La denuncia se dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde un veraneante denunció que se le impidió disfrutar del borde costero por un individuo que operaba el negocio de arriendo de estos vehículos.

Polémica por copamiento de playa con casas rodantes

El hecho ha provocado el malestar en los visitantes, puesto que por años el balneario se popularizó por las familias que llegaban a instalarse con carpas.

Precisamente, el dron de Mucho Gusto dejó en evidencia la gran cantidad de casas rodantes en la primera línea de la playa, que impide que otras personas puedan instalar sus carpas.

El panel hizo hincapié en que el borde costero constituye un bien nacional de uso público, por lo que se encuentra prohibido la instalación de estructuras o campamentos irregulares que no cuenten con las autorizaciones correspondientes, mucho menos lucrar con ello.

