Confirman hallazgo de tercera víctima fatal tras naufragio de embarcación en Estuario de Reloncaví

Durante la noche del martes se confirmó el hallazgo de un tercer desaparecido del naufragio de la embarcación que se hundió en el sector de Ralún, en el Estuario de Reloncaví, entre las comunas de Puerto Varas y Cochamó, región de Los Lagos.

El corresponsal de Mucho Gusto, Marcelo Arismendi, detalló que el cuerpo fue encontrado al cierre de la jornada de rebusca desde el interior de la nave menor, correspondiente a un catamarán.

Sube a tres el número de fallecidos tras naufragio

Con este hallazgo, ya son tres los pescadores fallecidos tras el accidente de la embarcación Koñimo I. Los primeros dos cuerpos hallados corresponden a Cristián Maldonado y Luis Figueroa.

Cabe destacar que son tres las personas que aún están desaparecidas, correspondientes a trabajadores que se encontraban al interior de la nave. La embarcación se hundió a cerca de 40 metros de profundidad en el Estuario del Reloncaví, con parte de la tripulación a bordo.

El operativo de búsqueda continúa, con el despliegue de equipos de emergencia, con medios marítimos, terrestres y aéreos, además de personal especializado.

