"Pasaba en panne": Padre de desaparecido en naufragio revela que embarcación tenía fallas recurrentes

28 en. 2026 - 10:45 hrs.

La angustia aumenta en las familias de los tripulantes desaparecidos en el naufragio de la embarcación Koñimo I, que se sumergió en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

Manuel, padre de uno de los desaparecidos, comentó a Mucho Gusto que la nave no era nueva y que presentaba desperfectos de manera recurrente.

Cuestionan estado de embarcación hundida

"(Mi hijo) me comentaba que ahí nomás eran las embarcaciones porque pasaban en panne", señaló, detallando que el catamarán en particular "tenía muchos años, porque siempre tenía problemas".

Mega

En esa misma línea, el hombre dijo tener dudas sobre el funcionamiento de las alarmas, puesto que no habrían funcionado en el momento del naufragio.

Pese a esto, dijo tener fe de encontrar con vida a su hijo, puesto que tenía habilidades en el mar. "Ojalá que encuentre a mi hijo vivo", cerró.

