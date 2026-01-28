La noche más violenta del año en Santiago: Un asesinato y heridos graves en la capital

28 en. 2026 - 11:15 hrs.

Dos balaceras con un muerto y múltiples heridos se registraron las últimas horas en la Región Metropolitana en las comunas de Santiago y Puente Alto. En ambos casos, hubo armas de fuego involucradas.

El asesinato ocurrió en pleno centro de Santiago cerca de las 00:00 horas y tuvo lugar en calle Catedral, en la Plaza Santa Teresa de Los Andes, donde está emplazada la estación Santa Ana del Metro.

Según explicó el periodista de Mucho Gusto, Danilo Villegas, en este hecho tres personas recibieron múltiples impactos balísticos, quedando una con heridas de gravedad y otra fallecida.

Triple homicidio frustrado

En Puente Alto, en tanto, un triple homicidio frustrado se perpetró durante la tarde. Los afectados, entre ellos dos menores de edad, fueron abordados por al menos dos sujetos armados en una pasarela ubicada en la intersección de las calles Cancura y La Serena.

Los sujetos efectuaron una serie de disparos en contra de las víctimas, quienes debieron ser trasladados hasta el Hospital Sótero del Río.

