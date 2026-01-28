"Ojalá nadie tenga que vivir una situación así": Cathy Barriga cuestiona cobertura mediática de su caso

28 en. 2026 - 11:35 hrs.

Cathy Barriga, investigada por una serie de presuntos delitos de corrupción durante su administración en el municipio de Maipú, conversó en exclusivo con Mucho Gusto, entregando sus descargos de las acusaciones que pesan contra ella.

Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado, querellante en representación del Fisco, solicita hasta 37 años de cárcel para la exautoridad comunal.

El descargo de Cathy Barriga en Mucho Gusto

En la conversación telefónica, la exalcaldesa de Maipú cargó contra el programa matinal, afirmando que se realiza una cobertura parcial del caso, dado que "me parece impresentable que van casi 5 años de hablar, de nutrirse de un tema que se ve en tribunales, y que no sean capaces de comunicar ni de informar que el querellante y persecutor, que es el alcalde (Tomás Vodanovic), está querellado, imputado por fraude al Fisco hace más de 5 meses".

Mega

Asimismo, negó todas las acusaciones en su contra, expresando que "es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido (...) Yo siempre digo, ojalá que nunca nadie tenga que vivir una situación así, que te apunten".

Manifestó que nunca se le ha dado espacio a su defensa y que incluso su abogado “ha quedado botado varias veces” en programas de televisión.

Barriga se defendió de las críticas por su contenido en redes sociales en paralelo al litigio judicial que atraviesa, asegurando que "cuando ustedes hablan de un mundo paralelo, en el cual me ven haciéndome las uñas y los pies, yo estoy en un contexto de trabajo, en donde apoyo a emprendimientos y en donde muchas veces se realizan trabajos a través de las redes sociales".

"Durante 5 años no he podido trabajar por esta querella y he tratado de buscar todas las formas para salir adelante (...) y hay cero empatía por parte de ustedes", remató.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

