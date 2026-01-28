Videos muestran peligrosos piqueros desde puente en río Toltén: Un joven resultó herido

28 en. 2026 - 13:55 hrs.

En los últimos días se han viralizado una serie de videos que muestran peligrosos piqueros que realizan bañistas desde un puente en el río Toltén, en Villarrica, región de La Araucanía.

Específicamente, en los registros aparecen jóvenes lanzándose al agua, a modo de piquero, desde una cuerda que cuelga de una de las vigas del Puente Rodrigo de Bastidas.

Peligrosos piqueros en río Toltén

Osadas maniobras que ocurren a más de 12 metros de altura y que ponen peligro su integridad física.

Precisamente, la tarde del martes, un joven resultó con lesiones luego de haber realizado una arriesgada pirueta e impactar con una roca.

Sin embargo, la lesión de uno de los visitantes pareció no importar al resto de veraneantes, pues siguieron efectuando los peligrosos piqueros.

