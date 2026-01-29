Delincuente muere atropellado por hombre que intentó defender a su esposa de un portonazo en Maipú

29 en. 2026 - 09:12 hrs.

Durante la madrugada de este jueves, un hombre atropelló y dio muerte a un delincuente que realizó un portonazo a su esposa en la comuna de Maipú.

Según la información proporcionada por el periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto, este hecho ocurrió en la intersección de Avenida Sur con Tres Poniente, donde un matrimonio se acercaba a su hogar a bordo de una camioneta Ford Explorer. Para estacionar, la mujer debió sacar un segundo vehículo, momento en que fue rodeada por un grupo de delincuentes que la intimidó con armas de fuego.

Su marido, arriba de la camioneta Ford, arrolló a uno de los integrantes de la banda para frustrar el robo, causándole la muerte. El resto de los asaltantes logró huir con el auto de su esposa.

La identidad del fallecido

El delincuente fallecido ya fue identificado por la policía. Se trata de un ciudadano chileno de 21 años con antecedentes previos.

Peritos del Labocar de Carabineros se encuentran en el lugar para acreditar los hechos, mientras que la Fiscalía Occidente está a cargo de la investigación.

