Molestia por registros de turistas perturbando a pingüinos y otros bañándose en las Catedrales de Marmol

29 en. 2026 - 10:50 hrs.

Luego que se publicara una denuncia contra turistas rusos que utilizaron motos de agua en el río Futaleufú, un nuevo registro desató la polémica, ya que el mismo grupo estaría involucrado en la irrupción en el islote Conejos en Chiloé.

Por ordenanza municipal está prohibido el tránsito en esa zona, ya que es hogar de pingüinos magallánicos. De hecho, en un video captado por uno de los turistas, se observa cómo un grupo de estas aves se traslada debido a la presencia humana.

Esto pone en relieve el respeto -y la ausencia del mismo- al momento de disfrutar del patrimonio natural nacional.

Bañistas en las Catedrales de Mármol

El lago General Carrera, en la región de Aysén, cuenta con las Catedrales de Mármol, formaciones minerales de calcio que se han formado durante millones de años por la acción del viento y el agua. Debido a su belleza, son uno de los grandes atractivos del extremo sur, pero nuevamente la acción de turistas entró al debate.

Si bien no está prohibido bañarse en las aguas de este monumento natural, sí se busca preservar el lugar, apagando los motores de las embarcaciones e impidiendo destruir la formación rocosa.

Según otro registro, un grupo familiar que visitó la zona, bajó del bote en el que viajaba y se zambulló en las gélidas aguas pese a que locales les solicitaron no hacerlo, lo que pone en balance las restricciones de la ley y el criterio de los veraneantes.

