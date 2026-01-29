Tenso debate por uso de guacamayo para tomarse fotos en playa: Los argumentos de Alfredo Ugarte y Karim Butte

29 en. 2026 - 13:40 hrs.

Este jueves en Mucho Gusto revisamos imágenes que denuncian la presencia de un hombre paseando por las playas del litoral con un guacamayo, al cual usa para cobrar por tomarse fotos con el animal.

Estos registros han generado severos cuestionamientos por la utilización de esta ave exótica, la cual se aprecia tiene sus patas amarradas, además de abrir las sospechas de un eventual tráfico de animales en este caso.

El debate por utilización de guacamayo en la playa

Para analizar esta situación, el matinal se contactó con el reconocido entomólogo Alfredo Ugarte, a quien se le consultó su apreciación al respecto.

Para sorpresa de algunos, el experto afirmó que esto “no es ilegal si se está haciendo como la ley lo establece. En este caso, el organismo que tiene que regular esto es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Si las aves, en este caso el guacamayo, tienen origen y procedencia establecida, está todo legal. Ojalá que así sea”.

Mucho Gusto

Frente a esto, el conductor del espacio, Karim Butte, le preguntó si había visto las imágenes y si le parecía que estaba bien lo que hace el sujeto con el animal en la playa.

Sin embargo, el recordado “bichólogo” replicó diciendo que él habla “desde el punto de vista científico, no desde el juicio de valor porque, primero que nada, es el SAG el que tiene que certificar el origen de los animales. Si el origen es correcto, no hablemos de tráfico de animales. Segundo, el SAG tiene que certificar si hay maltrato animal o no, eso lo determina gente que sabe, no la gente que está en la playa y no sabe nada de animales, a menos que haya un maltrato evidente”.

“Por ejemplo, lo que comentaban ahí de que está amarrado, eso ya es una mala señal, porque no tienen por qué estar amarrados”, añadió Ugarte.

Momentos más tarde, después que el entomólogo manifestará que no es bueno “humanizar” a los animales, Karim le dijo que sí se puede cuestionar la conducta del ser humano al utilizar animales para ganar dinero.

“Los veterinarios ganan dinero con los animales. ¿Eso está mal? Los ganaderos ganan dinero vendiendo animales”, respondió el experto, pero Butte le replicó que los veterinarios le “salvan la vida a los animales, los veterinarios cuidan a los animales”.

“Lo que estamos planteando es que si estos animales (el guacamayo) están en buenas condiciones o no. Lo que vemos es una persona que lo lleva amarrado y se lo pone a una persona y a otra para que se tomen fotografías”, finalizó el periodista.

Todo sobre Mucho gusto