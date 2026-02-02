"Tuvimos que romper las paredes": El dramático relato de vecino de Maipú tras inundación por fuerte tormenta

02 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Maipú es una de las comunas más afectadas por las intensas lluvias que se registraron el fin de semana en la Región Metropolitana. El nivel de afectación es tal que el propio alcalde Tomás Vodanovic cifró en más de 1.100 el número de familias damnificadas.

En este escenario, uno de los sectores duramente golpeados por las inundaciones fue la Villa Isabel Riquelme, cercana a la Ruta 78, donde viviendas, como la de Héctor Acevedo, quedaron completamente anegadas.

Vecino relata anegación en su casa en Maipú

En diálogo con Mucho Gusto, el padre de familia contó que el agua ingresó de manera repentina a su hogar, "como una ola", dejándolos casi sin capacidad de reacción.

De acuerdo a su relato, fue tal la magnitud del asunto que debió romper una de las murallas del condominio. "Tuvimos que romper las paredes para que escurriera el agua. Con el vecino de la esquina destapamos el alcantarillado y abrimos la cámara", indicó.

La víctima de la emergencia aseguró que el nivel del agua alcanzaba el metro y medio, por lo que su familia debió refugiarse en el segundo piso, mientras muebles y el resto de enseres flotaban, y el riesgo de electrocutarse era alto.

