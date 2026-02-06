¿Tradición o toma? Polémica por familias que se instalan con carpas durante el verano en playa de Iquique
Una serie de denuncias recibió Mucho Gusto sobre una eventual toma de terreno en la playa Palo Buque en la comuna de Iquique, región de Tarapacá.
Desde noviembre hasta febrero, decenas de familias llegan hasta el borde costero para instalarse con carpas y toldos, en lo que consideran una tradición.
No obstante, diversos veraneantes acusaron que impiden la instalación de visitantes que van por el día y que los terrenos delimitados son arrendados, sacando provecho de un lugar público.
Familias aseguran estar autorizadas
En diálogo con Mucho Gusto, las familias aseguraron que cuenta con permiso de la Gobernación Marítima para poder instalarse durante estos meses. Incluso, solicitarían dicha autorización a través de una corporación cultural.
El capitán de puerto de Iquique, Cristián Concha, aseveró que a la fecha no han recibido denuncias por arriendos de terrenos, pero que sí durante el mes de noviembre hubo un proceso de loteo por algunos veraneantes, el cual fue intervenido por las autoridades.
